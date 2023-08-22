انت الأن تتابع خبر إنها تقترب.. وفد الاتحاد السعودي في إنجلترا لحسم صفقة محمد صلاح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن نادي الاتحاد السعودي لم يستسلم في صفقة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، فتواجد وفد من النادي في إنجلترا لحسم ضم الملك المصري.صحيفة عكاظ السعودية، كشفت أن وفقا لمصادرها، فيتواجد وفدا من نادي الاتحاد السعودي، في لندن برئاسة أنمار الحائلي للتوقيع مع محمد صلاح كلاعب جناح بالإضافة إلى قلب دفاع وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح ومفاوضات الاتحاد السعودي

عكاظ شددت على أنه رغم نفي فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات ، لكن محمد صلاح يقترب من الانتقال لصفوف الاتحاد السعودي.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن إدارة نادي الاتحاد تبذل مساعي قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول، خصوصًا أن اللاعب أعطى موافقة على العرض المقدم ماليًا، لافتاً إلى أن النادي يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة.

وكان فابريزيو رومانو، قد أكد أن موقف ليفربول، لا يزال ثابتًا، وأن صلاح ليس للبيع.

شبكة قنوات “الكأس” القطرية، سبق وأن أكدت على أن الاتحاد بات قريبًا من التعاقد مع الفرعون المصري صلاح ، في حين أن شبكة “SSC” السعودية، قالت أن المفاوضات بين الاتحاد وصلاح، تراجعت، في اليومين الماضيين وأن التراجع جاء بسبب رغبة النجم المصري نفسه .

الشبكة السعودية، أفادت أن محمد صلاح، هو سبب توقف المفاوضات بسبب تفصيله الاستمرار مع فريق ليفربول، ومواصلة مشواره مع الريدز ليكون أسطورة حية في النادي الإنجليزي.

ويعد صلاح واحد من أحد أهم لاعبي كرة القدم في العالم، منذ انضمامه لليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

صفقات الاتحاد السعودي

وضم نادي الاتحاد خلال الميركاتو في الصيف الحالي، أسماء عالمية؛ مثل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي “جوتا”.