موعد مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا اليوم

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رياض - احمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي، في لقاء الملحق المؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024.ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، سيحتضن مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي في المحلق المؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الفائز من المباراة سيتأهل للمشاركة بمرحلة المجموعات، التي سيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات على أن يتم تقسيم كل مجموعة إلى أربعة أندية.

موعد مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي دبي اليوم

المباراة ستقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22-8-2023 في تمام الساعة 08:20 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وشباب الأهلي دبي

المباراة منقولة عبر قناة SSC المفتوحة.

اخبار النصر السعودي

وكان النصر قد تلقى الهزيمة في أول جولتين من الدوري السعودي من الاتفاق والتعاون، ليكون بلا نقاط من الرصيد.

صحيفة الرياضية، كشفت أن اللاعب البرتغالي اوتافيو، المنضم حديثاً لصفوف النصر، سيشارك بشكل اساسي في لقاء الفتح بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، حيث طلب المدرب كاسترو من المعد البدني تجهيزه.

كما أكدت الصحيفة أن اوتافيو جاهز فنياً ولياقياً ، وسيشارك في تدريبات الفريق الجماعية بعد الانتهاء من مباراة الأهلي الإماراتي.

تقارير أوضحت أن الحارس الدولي نواف العقيدي أساسيًا في لقاء اليوم وكذلك الثُنائي عبدالإله العمري و محمد آل فتيل أساسيان في المواجهة أمام الفريق الإماراتي.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة شباب الأهلي دبي

صحيفة الرياضية السعودية توقعت تشكيل العالمي في مواجهة الفريق الإماراتي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى : نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغانم – محمد آل فتيل – عبد الآله العمري – كونان

الوسط: عبدالله الخيبري – عبدالمجيد الصليهم – مارسيلو بروزفيتش

الهجوم: تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني