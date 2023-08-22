انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا .. تعرف على ترددات القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم السبت الموافق 6 صفر 1445 هجريا، 22 أغسطس الجاري أول مواجهته في دور الإقصائيات ببطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الجديدة 2023-2024 أمام شباب الأهلي الإمارتي.

النصر وشباب الأهلي :

ويرغب لاعبو النصر بقيادة النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو والسنغاني ساديو ماني في إسعاد جماهير العالمي بعد الخسارة أول جولتين في بطولة الدوري السعودي الممتاز أما كلا من الاتفاق في الجولة الأولي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية أمام التعاون بنتيجة هدفين دون رد، حيث تسود حالة من الغضب بين الجماهير بسبب المستوي السيئ الذي يظهر عليه اللاعبون على الرغم من الصفقات الكبير التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موعد مباراة النصر وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا:

تقام مباراة النصر وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا:

تنقل قناة SSC1 السعودية بنقل أحداث مباراة النصر وشباب الأهلي التي ستقام على أرضية ملعب الأول بارك يقوم كلا من بلال علام وخالد الخزي بالتعليق على مجاريتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا:

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

غيابات النصر عن مباراة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا:

شملت قائمة غيابات النصر عن مباراة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا المدافع عبد الله مادو وعلي لاجامي بسبب الإصابة.