انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس والقنوات الناقلة.. استعدوا لدوري أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس وكل القنوات التي تقوم بنقلها، وذلك لمتابعتها بشكل مستمر، حيث أنه يشمل على الكثير من اللقاءات الهامة والتي يهتم بها كل عشاق الساحرة المستديرة في الوقت الحالي.

مباريات اليوم

وتشمل مباريات اليوم على الكثير من اللقاءات الهامة، ومنها مواجهات تحديد من يتأهل إلى المجموعات في دوري أبطال أوروبا من أهمها لقاء جلاسكو رينجرز بطل أسكتلندا مع أيندهوفن الهولندي، وغيرها الكثير من اللقاءات الهامة التي يفضلها كل عشاق الساحرة المستديرة باستمرار.

جدول مباريات اليوم

ويوجد في جدول مباريات اليوم الثلاثاء الكثير من اللقاءات المميزة، وأيضاً دوري أبطال آسيا فيها العديد من المباريات الحاسمة التي تجمع بين الوكرة القطري الذي يوجد ضمن صفوفة اللاعب المميز حمدي فتحي مع نافباخور نامانجان بطل أورزبكستان، وأيضاً النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي وغيرها الكثير من اللقاءات الهامة.

دوري أبطال آسيا في مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

فريق الوكرة – نافباخور نامانجان في تمام الساعة 18:30 بين مصر والسعودية أحمد البلوشي Alkass 1 HD

تركتور سازي تبريز – الشارقة في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية

النصر – شباب الأهلي دبي في تمام الساعة 20:20 مصر والسعودية بلال علام SSC 1 HD

العربي – أولماليك في تمام الساعة 20:30 مصر والسعودية حسن العيدروس Alkass 1 HD

دوري يلو السعودي في الجولة 2

الصفا – الباطن في تمام الساعة 18:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية

القيصومة – الجبلين في تمام الساعة 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية

العين – البكيرية في تمام الساعة 20:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية

دوري أبطال أوروبا في مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

راكوف – كوبنهاجن في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports 2 HD Premium

جلاسكو رينجرز – بي إس في آيندهوفن في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports 1 HD Premium

رويال أنتويرب – آيك أثينا بتمام الساعة 22:00 مصر والسعودية.