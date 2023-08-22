ألافيس يفوز على إشبيلية بالدوري الإسباني
فاز ديبورتيفو ألافيس على ضيفه إشبيلية 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مينديزوروزا، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأحرز رباعية ألافيس كل من لويس ريوخا في الدقيقة الـ 7 وروبن دوارتي في الدقيقة ال 44 وإنريكي جارسيا كيكي هدفين في الدقيقتين الـ 54 والـ 59، بينما أحرز ثلاثية إشبيلية كل من عبد الكبير أبقار لاعب ألافيس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 15 وإيريك لاميلا في الدقيقة الـ 41 ورفاييل مير فيسينتي في الدقيقة الـ 97.
وبهذا الفوز رفع ألافيس رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن، بينما استمر إشبيلية دون رصيد من النقاط في المركز الـ18.
وكان ديبورتيفو ألافيس قد خسر في الجولة الأولى أمام قادش بهدف نظيف، بينما خسر إشبيلية أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف.
وسيلتقي إشبيلية في الجولة الثالثة بضيفه جيرونا، بينما يلعب ألافيس أمام مضيفه خيتافي وذلك يوم الأحد القادم.
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