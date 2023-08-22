انت الأن تتابع خبر منتخب السلة يخسر أمام جنوب السودان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن منتخب جنوب السودان من الفوز على المنتخب الوطني لكرة السلة بنتيجة 91- 82 ، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت الثلاثاء في الصين.

وتأتي هذه المباراة، في ختام المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني في الصين، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم التي تقام في اليابان والفلبين وأندونيسيا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

ويغادر المنتخب الوطني الصين اليوم، متوجها إلى الفلبين، لبدء المشاركة في كأس العالم، حيث يخوض أولى مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل.