انت الأن تتابع خبر اختتام بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم في البلقاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتمت في محافظة البلقاء منافسات بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم على مستوى الألوية في البلقاء، بمشاركة 80 فريقًا، حيث جمعت البطولة مختلف أطياف الشباب الأردني من محبي كرة القدم، والمتاحة للفئات العمرية ما بين 17 إلى 40 عامًا.

وأكد مدير شباب محافظة البلقاء، عدنان العجارمة، خلال حفل الاختتام، أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية لدى الشباب، وتعزيز روح الانتماء والولاء للأردن ولقيادته الهاشمية وتطوير الثقافة الرياضية ونشرها وتعزيز مفهوم الروح الرياضية وخلق روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف واستثمار أوقات فراغهم.

وجاءت نتائج الفرق الفائزة في المراكز الأولى على مستوى الألوية في البلقاء، فريق البلوز أكاديمي بطل قصبة السلط، وفريق الكرامة بطل لواء عين الباشا، وفريق التعاون بطل لواء الفحيص وماحص، وفريق الجيل بطل لواء دير علا، ونادي الروضة بطل لواء الشونة الجنوبية.