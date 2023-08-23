انت الأن تتابع خبر رد حسام من إدارة الزمالك الجديدة على بيع أحمد سيد زيزو وفتوح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، تفاصيل جديدة حول بيع ثنائي الفريق أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى أحمد سيد زيزو عرضاً من نادي الشباب السعودي للرحيل عن القلعة البيضاء، لكن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق المعزول بحكم قضائي رفض العرض.

كما أشارت تقارير عن حصول أحمد فتوح ظهير الزمالك على عرض من نادي الحزم السعودي.

مصير زيزو وفتوح مع الزمالك

وقال اللواء حسن موسي المدير التنفيذي للزمالك في تصريحات تلفزيونية، أن أحمد سيد زيزو مستمر مع الزمالك وخلال 72 ساعة سيكون ملف الكرة هادئًا .

كما شدد موسي على أن فتوح وزيزو وصبحي من رموز الفريق حاليًا.

وأضاف المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، أن ملف فريق الكرة تم أخذ خطوات مهمة فيه وأن زيزو وفتوح مستمران مع الفريق.

وأضاف أنه سيتم عقد جلسة مع المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو لمناقشة طلباته الفنية للفريق من أجل تنفيذها.

وأكد اللواء حسن موسى المدير التنفيذي للزمالك، أنه ليس لديه خلافات مع أحد، وأن النادي مفتوح لكل رموزه ولابد من تكاتف الجميع من أجل إنقاذ الزمالك من أزمته الحالية.

وأضاف موسى أنه سيكون هناك أخبار سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة.

كما أوضح أن كل كل شعب الزمالك من أعضاء ورموز وجماهير متكاتفين، منذ أن تم الإعلان عن اللجنة الثلاثية التي ستدير النادي، وأن زموز النادي تحدثوا معه وابلغواه بمساندتهم للنادي.

وأضاف أنه يأمل في أني يحقق للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة من الاستقرار حتى مجيء مجلس إدارة منتخب يتحمل المسؤولية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عن اسناد مهمة الإدارة التنفيذية لنادي الزمالك لـ حسن موسى بعد تقدم جميع مسؤولي ومجلس إدارة القلعة البيضاء باستقالاتهم.