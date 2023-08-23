انت الأن تتابع خبر بدء بطولة أندية السيدات الأردنية السعودية 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المقرر أن تعقد بطولة أندية السيدات الأردنية السعودية 2023 في عمان ، في الفترة ما بين 23 / 8 / 2023 إلى الأول من أيلول.



ويشارك في البطولة أول أربعة أفرقة من الدوري الأردني للمحترفات 2023/2024، بحسب ترتيبهم مع نهاية مرحلة الإياب، وأصحاب المراكز الأربعة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2022/2023.



وسحبت قرعة البطولة في 2 آب الماضي، وتنص تعليمات المسابقة على تقسيم الأفرقة إلى مجموعتين، تضم الأولى صاحب المركز الأول والثالث من الدوري الأردني للمحترفات إلى جانب أصحاب المركزين الثاني والرابع من الدوري السعودي للسيدات.



في المقابل، تشهد المجموعة الثانية وجود الأفرقة الحاصلة على المركز الثاني والرابع من الدوري الأردني للمحترفات والأول والثالث من الدوري السعودي الممتاز.



ويتأهل للدور نصف النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، على أن تقام المباراة النهائية مطلع أيلول المقبل.



ويتطلع الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال استضافة وتنظيم البطولة بنسختها الأولى، إلى تعزيز مستوى الاحتكاك والتنافس للأفرقة الأردنية النسوية، مع نظيرتها السعودية، في إطار رؤية التطوير الفني والارتقاء بالكرة النسوية.



كما يتطلع الاتحاد إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع نظيره السعودي، وينتظر أن تقام البطولة سنويا مستقبلا، ممّا يعزز تبادل الخبرات والسعي نحو تطوير وتنمية كرة القدم النسوية في المنطقة.