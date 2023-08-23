انت الأن تتابع خبر تفاصيل لقاء الوحدات والفيصلي الجمعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتصدر مواجهة الوحدات والفيصلي منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، وتعد أهم مباريات الجولة نظرا لأهميتها في تحديد هوية الفريق المنافس بقوة على اللقب، إضافة إلى الجانب المعنوي للفائز.

حيث أعلن اتحاد الكرة عن تخصيص 15800 تذكرة لجمهور مباراة فريقي الوحدات والفيصلي التي تجري يوم الجمعة المقبل، على ستاد عمان الدولي، في اطار منافسات الجولة الاربعة من دوري المحترفين.





وجاء توزيع التذاكر على النحو التالي وفق ما اعلنه اتحاد الكرة :





4400 تذكرة درجة اولى يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.



4400 تذكرة درجة اولى يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.



6400 تذكرة درجة ثانية كاملة لجمهور نادي الوحدات.



300 تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.



300 تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.

كما اعلن اتحاد الكرة عن تعيين محمد عرفة حكما للمباراة إلى جانب الحكام المساعدين محمد البكار، عمرو عجاج، ومحمود ظاهر حكم مساعد احتياط، ومحمد مفيد رابعا.