الأردني قرادة يتوج بفضية بطولة العالم لرفع الأثقال

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رياض - احمد صلاح - حصل اللاعب الأردني عمر قرادة ، الأربعاء ، على الميدالية الفضية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية ، في مدينة دبي .

حيث توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبية، بالميدالية الفضية وذلك في افتتاح مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم والتي تستضيها مدينة دبي الإماراتية وهي إحدى المحطات المؤهلة إلى بارالمبيك باريس العام المقبل.



ونجح عمر قرادة في نيل الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 49 كغم بعد أن تمكن من رفع 175 كغم وبفارق كغم واحد عن الفيتنامي لي فان كونغ والذي نال الميدالية الذهبية فيما أحرز التركي عبدالله كايابينار الميدالية البرونزية بعد أن رفع 173 كغم.

يذكر أن عمر قرادة هو المتوج بذهبية النسخة الماضية من بطولة العالم وصاحب ذهبية بارالمبيك طوكيو 2020