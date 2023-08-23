انت الأن تتابع خبر بدء الجولة الرابعة من دوري المحترفين .. الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق يوم الخميس منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023 - 2024 ، وتبدأ بمباراة تجمع نادي الرمثا مع شباب الأردن .

وتتصدر مواجهة الوحدات والفيصلي منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، وتعد أهم مباريات الجولة نظرا لأهميتها في تحديد هوية الفريق المنافس بقوة على اللقب، إضافة إلى الجانب المعنوي للفائز.

ويلتقي فريق الرمثا مع شباب الأردن على ستاد الحسن الدولي في مدينة اربد عند الساعة السابعة مساء الخميس، فيما تبدأ المواجهة الثانية عند الساعة التاسعة والنصف مساء، والتي تجمع معان والحسين اربد على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وتتواصل مباريات الجولة بعد غد الجمعة بمواجهتين، إذ يلتقي شباب العقبة مع مغير السرحان عند الساعة السابعة مساء على ستاد الأمير محمد، فيما يحتضن ستاد عمان الدولي قمة مباريات البطولة والجولة، والتي تجمع فريقي الوحدات والفيصلي عند الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتصدر فريقا الحسين اربد والفيصلي جدول ترتيب بطولة الدوري بعد الجولة الثالثة، وبرصيد كل فريق 9 نقاط، وحل الوحدات في المركز الثالث وبرصيد 7 نقاط، مقابل تواجد سحاب وشباب العقبة بالمركزين الرابع والخامس برصيد 5 نقاط، و3 نقاط لفرق الجليل، الرمثا وشباب الأردن على التوالي، ويحتل معان المركز التاسع بنقطتين، ونقطة لكل من الأهلي ومغير السرحان، فيما يقبع السلط بالمركز الثاني عشر والأخير دون نقاط.