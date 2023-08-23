انت الأن تتابع خبر هاكان أوغلو إلى الأهلي أم النصر السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتزم نادي النصر السعودي ضم اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو إلى صفوفه ، مقابل مبلغ ضخم .

وكشفت صحيفة "milliyet" التركية عن اهتمام نادي النصر بضم التركي هاكان لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي النادي الأهلي يرغبون في التعاقد مع تشالهان أوغلو، كما أن النادي مستعد لدفع مبلغ ضخم لكسب خدماته بالموسم الجديد.



وبحسب الصحيفة التركية، فإن "النصر" لديه الآن 3 نجوم آخرين في جدول أعماله، وهم هاكان تشالهان أوغلو، وإيمريك لابورت من مانشستر سيتي، وإيريك بايلي من مانشستر يونايتد.



وانضم هاكان تشالهان أوغلو البالغ من العمر 29 عامًا، إلى إنتر ميلان الإيطالي في يوليو 2021، قادماً من أيه سي ميلان الإيطالي الذي لعب معه لمدة 3 مواسم، كما يلعب للمنتخب التركي منذ 2013، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.



وتعاقد الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع التركي ديميرال ميريح قادماً من أتلانتا، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.