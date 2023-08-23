انت الأن تتابع خبر تنافس بين الهلال والأهلي على اللاعب أوناحي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتنافس نادي الأهلي ونادي الهلال السعودي على ضم اللعب المغربي عز الدين أوناحي ، خلال الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "footmercato" الفرنسية، عن تنافس الناديين السعوديين للتعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي و‌المنتخب المغربي.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة الفرنسية فإن الهلال والأهلي يرغبان في ضم أوناحي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والذي سَبَق له رفض العديد من العروض، لتفضيله البقاء واللعب للنادي الفرنسي.

وأفادت الصحيفة بأنه سيكون على الناديين السعوديين الاستعداد لتقديم ما بين 15 و20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب المغربي.

وانضم عز الدين أوناحي صاحب الـ23 عامًا، لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في 2023، قادمًا من أنجيه الفرنسي، كما يلعب للمنتخب المغربي منذ 2022.

وسبَق للاعب المغربي تمثيل عدة أندية مثل: ستراسبورغ، الفرنسي وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.