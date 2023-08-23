انت الأن تتابع خبر تفاصيل أزمة نونو سانتو وكريم بنزيما في نادي الاتحاد السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن الأمور ليست على ما يرام بين المدرب البرتغالي نونو سانتو والنجم الفرنسي كريم بنزيما، داخل نادي الاتحاد السعودي في جدة.صحيفة الشرق الأوسط كشفت عن تفاصيل الأزمة بين نونو سانتو وكريم بزيما داخل نادي الاتحاد السعودي.

المدرب البرتغالي يرى أن النجم الفرنسي كريم بنزيما لا يناسب طريقته، ولم يطلبه للتعاقد معه وضمه لصفوف نادي الاتحاد السعودي.

وفي ذات السياق كشفت الصحفية أن كريم بنزيما، كشف للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب البرتغالي.

مفاوضات محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي

الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، أكد أن محمد صلاح سعيد في نادي ليفربول ولا يفكر الرحيل نحو نادي الاتحاد السعودي على الرغم من ضخامة العرض المالي.

وعلى الرغم من تأكيدات رومانو للمرة الثالثة، لكن التقارير السعودية تشير أن صلاح وافق على إرتداء قميص نادي الاتحاد خلال الموسم الحالي.

الصحفي رودي غاليتي، قال أن نادي الاتحاد أـرسل عرض ضخم لنادي ليفربول لإقناعه بالتنازل عن خدمات نجمه المصري.

وأكد غاليتي أن العرض السعودي وصل إلى 100 مليون دولار، لإقناع نادي ليفربول ومدربه يورجان كلوب لرحيل صلاح نحو قلعة العميد.

وشدد الصحفي على أن ، في حال موافقة ليفربول على العرض ستكون الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

وكان فريق الاتحاد، قد حقق الفوز في أول جولتين من الدوري السعودي ، ليستهل مشواره في الدفاع عن اللقب.

موعد مباراة الاتحاد والرياض

وسيلتقي العميد مع الرياض غدا الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

مباراة الاتحاد والرياض ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.