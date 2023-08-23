انت الأن تتابع خبر بعد أخبار توقيعه رسميًا.. كم يبلغ راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة السعودي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي من الانتقال لفريق اتحاد جدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية وسط أنباء تؤكد انها ستكون الصفقة الأغلي بين النجوم في الدوري السعودي حاليا.حيث دخل نادي اتحاد جدة بقوة في صفقة ضم محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية الجارية ويضغط علي إدارة ليفربول بشكل قوي ومكثف للموافقة علي العرض المالي المقدم والبالغ نحو 130 مليون دولار.

راتب محمد صلاح

ويقف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عائق دون إتمام صفقة محمد صلاح لفريق اتحاد جدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية بسبب رغبته في استمرار الفرعون بين صفوف الريدز

وبحسب تقارير الصحف الخليجية فإن نادي اتحاد جدة عرض راتب ضخم لإقناع محمد صلاح بالانضمام للدوري السعودي حيث وصلت قيمته لـ 180 مليون استرليني ما يعادل 860 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد ومن المتوقع أن يزيد الراتب.

حيث يصل راتب محمد صلاح في الساعة الواحدة إلي نحو 37ألفا و200 جنيه مصر بينما اليوم بمعدل 893 ألف جنيه مصر والأسبوع بـ 6 ملايين و250 ألف جنيه أي أن راتب الشهر لمحمد صلاح يصل إلي 250 مليون جنيه.

تضارب حول مصير محمد صلاح

ووسط الأنباء التي تشير إلي رحيل محمد صلاح أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن الفرعون يرغب في الاستمرار مع ليفربول للعودة لتحقيق الألقاب والإنتصارات خصوصا أن عقده مازال ساريا حتي عام 2025

وتعد صفقة إنتقال محمد صلاح محل جدل خلال الفترة الحالية حيث لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موقف أيا من إدارة ليفربول أو محمد صلاح او حتي يورجن كلوب علي الرغم من أن المتداول حاليا هو وقوف المدرب الألماني عائقا في الصفقة دون إتمامها.