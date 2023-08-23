انت الأن تتابع خبر سيرجيو راموس يقترب من الدوري السعودي من باب اتحاد جدة.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقوم نادي اتحاد جدة السعودي بالسعي وراء إبرام الصفقة الأوروبية الجديدة لتدعيم الخط الدفاعي الخاص بالفريق أثناء فترة الميركاتو الصيفي الجاري، ويريد اتحاد جدة السعودي أن يضم الإسباني سيرجيو راموس، وهو مدافع باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق.

اقتراب سيرجيو راموس من اتحاد جدة

وأعلن الصحفي إيدو أجيري في برنامج إل شيرنجيتو إن سيرجيو راموس دخل في الكثير من المفاوضات الجادة مع نادي الاتحاد السعودي، وذلك يأتي تمهيداً إلى انضمامه لصفوف الفريق خلال الصيف الجاري، ولم يقوم البرنامج الإسباني بالكشف عن أي تفاصيل أخرى بخصوص المفاوضات بين راموس واتحاد جدة أو المدة الخاصة بالتعاقد التي من المحتمل أن تكون في العقد بين الطرفين.

اقتراب راموس من الانضمام إلى الدوري السعودي

ومن ناحية أخرى ألمح الإعلاني السعودي وليد الفراج من خلال حسابه الرسمي على منصة إكس الخاصة بالتغريدات القصيرة، أن راموس يقترب كثيراًمن الإنضمام إلى الدوري السعودي في الأيام القليلة القادمة بدون الكشف عن وجهته القادمة، وذلك يكون في صفقة انتقال حر بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الماضي 2022/2023.

وكان يقترب كثيراً من الانضمام إلى صفوف بشكتاش التركي قبل أت يصدر النادي التركي أي بيان رسمي، كشف فيه عن فشل المفاوضات التي جاءت بين الطرفين رسمياً، والسبب هو الخلافات التي توجد حول كل الأمور المالية، وخاص أيضاً 58 مباراة بتي شيرت باريس سان جيرمان خلال الموسم الفائت، وتم تسجيل 6 أهداف وصتع هدفين وحصل على 7 بطاقات صفراء وتعرض إلى الطرد مرتين، وهو يبلغ من العمر 37 عام وبدأ مسيرته الكروية في إشبيليه إلى أن انتقل منه في عام 2005 لريال مدريد في صفقة قياسية وصلت لـ 27 مليون يورو.