انت الأن تتابع خبر تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباريات ميسي مع إنتر ميامي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق كرة القدم عن تردد قناة الكويت الرياضية وذلك بعد بثها عدد من البطولات والمباريات الهامة علي مستوي كافة الألعاب الرياضية وتقديمها باقة متنوعه من البرامج.

ومن المقرر إذاعة مباريات بطولة لامار هانت الأمريكية المفتوحة لكرة القدم عبر تردد قناة الكويت الرياضية والتي يخوض منافساتها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي حاليا.

مباريات تذاع عبر تردد قناة الكويت الرياضية

وتذاع مباراة انتر ميامي ضد سينسيناتي في بطولة لامار هانت الأمريكية المفتوحة لكرة القدم عبر تردد قناة الكويت الرياضية في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت الكويت.

وتم بث مباريات البطولة العربية للأندية لكرة القدم التي أقيمت في السعودية عبر تردد قناة الكويت الرياضية والتي توج بها النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو بعد الفوز علي غريمه التقليدي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتسعي قناة الكويت الرياضية لبث أبرز المنافسات العربية والأوروبية والعالمية عبر شاشتها حيث تحظي بعدد كبير من البرامج المتنوعة التحليل الرائع لكافة المنافسات بمختلف الألعاب.

ويتم عرض عدد كبير من المباريات عبر تردد قناة الكويت الرياضية مثل كأس الاتحاد الأوروبي لكرة اليد وكأس الخليج العربي بجانب عدد من الدوريات العربية مثل كأس الاتحاد لكرة الطائرة الكويتي ودوري الدرجة الأولى الكويتي ونهائي الدوري العماني لكرة اليد و الدوري الكويتي لكرة الصالات والدوري الكويتي لكرة اليد و كأس السلطان قابوس ودوري الكويتي لكرة السلة وكأس السوبر الكويتي ودورة الروضان وكأس الاتحاد الكويتي.

كما تمت إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التي أقيمت على ملعب AT&T عبر تردد قناة الكويت الرياضية بتعليق المعلق طارق الملا وفارس عوض على ابو ظبي الرياضية، في يوليو الماضي.

ويتم بث مباريات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم عبر تردد قناة الكويت الرياضية خلال الموسم الجاري من المنافسات حيث يمكنك متابعة فرقك المفضلة.

تردد قناة الكويت الرياضية

تردد قناة الكويت الرياضية عبر القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة الكويت الرياضية : 11678.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الكويت الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة الكويت الرياضية علي عرب سات: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.