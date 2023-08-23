انت الأن تتابع خبر عمان اف سي يفوز على الهلال السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن فريق عمان اف سي من الفوز على فريق الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت اليوم على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة.

وجاءت هذه المباراة في افتتاح بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية لكرة القدم بنسختها الأولى في عمان، بتنظيم من الاتحادين الأردني والسعودي لكرة القدم.

وتجري هذه البطولة في عمان حيث يشارك في البطولة فرق الاتحاد وعمان اف سي والنصر والأرثودكسي من الأردن والنصر والهلال والشباب والاتحاد من السعودية.

وتقام يوم غد مباراتان في ختام الجولة الأولى ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي النصر السعودي مع النصر الأردني عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه الأرثوذكسي نظيره الشباب السعودي عند الساعة الثامنة مساء على ستاد القويسمة الذي يستضيف جميع مباريات البطولة.