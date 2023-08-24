انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي.. تعرف على موقف نيمار من المباراة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على ملعب مدينة الملك عبد الرياضية في بريدة، ستقام مباراة الهلال والرائد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، لموسم 2023/2024.

الهلال يدخل اللقاء وفي جعبته 4 نقاط من الفوز على أبها في الجولة الأولى ثم التعادل مع الفيحاء في الجولة الثانية.

بينما الرائد يدخل المواجهة أمام الزعيم ، بلا أي رصيد من النقاط بعد هزيمتين من الاتحاد وأبها.

موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

مواجهة الرائد وضيفه الهلال، ستقام يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، قطر ومصر، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

المباراة منقولة عبر قناة SSC HD ، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي.

موقف نيمار من مباراة الهلال والرائد

تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار عن مواجهة الهلال أمام الرائد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، بسبب الإصابة حيث سيغيب حتى نهاية التوقف الدولي للمنتخبات.

غيابات الهلال أمام الرائد

خرج الحارس محمد العويس من قائمة المباراة، حيث تتجه إدارة الهلال للموافقة على عرض نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدمات العويس.

كما سيغيب عن المباراة كل من البرازيلي نيمار، السنغالي خاليدو كوليبالي وكل من صالح الشهري، حسان تمبكتي، سلمان الفرج وعبد الإله المالكي بسبب الإصابة.

بينما يستعد الثنائي ، المغربي ياسين بونو والصربي ألكسندر ميتروفيتش، للظهور الأول لهما بقميص الهلال، بعد أن استقر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس للدفع بهما في مواجهة الرائد.

وكان الهلال قد ضم بونو من صفوف أشبيلية الإسباني، بينما ميتروفيتش تم ضمه من فولهام الإنجليزي.