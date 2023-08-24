انت الأن تتابع خبر بمشاركة كريستيانو ونيمار وبنزيما.. موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023 -24 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من عشاق كرة القدم الآسيوية في السعودية والوطن العربي، يبحثون عن موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023 -24، والتي تعد بطولة استثنائية بمشاركة نجوم العالم الذي يلعبون في الدوري السعودي أبرزهم كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما وساديو ماني وفرمينو وغيرهم.

بطولة دوري أبطال آسيا 2023 -24

ينظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دوري أبطال آسيا 2023 -24 في نسختها رقم 42 بشكل عام والنسخة 24 من النظام البطولة الحديث، حيث تقام بطولة دوري أبطال آسيا 2023 -24 هذه الدورة لأول مرة في الخريف على الرغم من أن كانت تقام في الربيع.

أفاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن دوري أبطال آسيا سوف تنطلق في في شهر سبتمبر 2023 وتنتهي في شهر مايو 2024، حيث تعد هذه البطولة من أفضل البطولات التي تقام في القارة الأسيوية.

موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023 – 2024

الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتسائلون عن موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023 – 2024، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023 – 2024، وذلك غدًا الخميس في كوالالمبور الماليزية، وخلال هذه القرعة سيتم تحديد فيها المجموعات وموعد المباريات.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن فاعليات قرعة دوري أبطال آسيا ستقام في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت السعودية، حيث من المقرر أن يشارك في النسخة 40 فريق مقسمين إلى المنطقة الغربية والشرقية.

تصنيف أندية الغرب

– المستوى الأول

الهلال (السعودية).

الإتحاد (السعودية).

السد (قطر).

باختاكور (الأوزبكي).

بيرسيبوليس (إيران).

– المستوى الثاني

الدحيل (قطر).

ناساجي مازانداران (إيران).

سيباهان (إيران).

ناساف (الأوزبكي).

الفيحاء (السعودية).

– المستوى الثالث

الفيصلي (الأردن).

الاستقلال (الطاجيكي).

مومباي سيتي (الهند).

القوة الجوية (العراق).

آهال (التركمانستاني).

– المستوى الرابع

النصر (السعودية).

العين (الإمارات).

نافابخور (الأوزبكي).

الشارقة (الإمارات).

أجمك (الأوزبكي).

تصنيف أندية الشرق

– المستوى الأول

اولسان هيونداي (كوريا الجنوبية).

يوكوهاما مارينوس (اليابان).

ووهان ثري تاونز (الصين).

بوريرام يونايتد (تايلاند).

جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).

– المستوى الثاني

فينتفوريت كوفو (اليابان).

شاندونغ تايشان (الصين).

بانكوك يونايتد (تايلاند).

بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية).

كاوازاكي فرونتال (اليابان).

– المستوى الثالث

هانوي (فيتنام).

كايا ايلويلو (الفلبين).

جوهر دار التعظيم (ماليزيا).

ملبورن سيتي (أستراليا).

ليون سيتي سايلرز ﴿سنغافورة).

– المستوى الرابع

كيتشي (هونغ كونغ).

إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية).

تشجيانج بروفيشنال إف سي (الصين).

اوراوا ريد دايموندز (اليابان).

باثوم يونايتد (تايلاند).