انت الأن تتابع خبر نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي .. الوحدات بالمجموعة الثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل الوحدات في المجموعة (الثانية) بقرعة كأس الاتحاد الآسيوي التي أجريت صباح الخميس، إلى جانب الكويت الكويتي، والكهرباء العراقي، والاتحاد السوري.



وجاءت القرعة على النحو التالي:



المجموعة الأولى: العهد اللبناني، الفتوة السوري، جبل المكبر الفلسطيني، النهضة العماني



المجموعة الثانية: الوحدات الأردني، الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي، والاتحاد السوري



المجموعة الثالثة: الزوراء العراقي، الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، والعربي الكويتي



ويتأهل أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثانٍ من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي