الرياضة

نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي .. الوحدات بالمجموعة الثانية

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رياض - احمد صلاح - حل الوحدات في المجموعة (الثانية) بقرعة كأس الاتحاد الآسيوي التي أجريت صباح الخميس، إلى جانب الكويت الكويتي، والكهرباء العراقي، والاتحاد السوري.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العهد اللبناني، الفتوة السوري، جبل المكبر الفلسطيني، النهضة العماني

المجموعة الثانية: الوحدات الأردني، الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي، والاتحاد السوري

المجموعة الثالثة: الزوراء العراقي، الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، والعربي الكويتي

ويتأهل أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثانٍ من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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