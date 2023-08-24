انت الأن تتابع خبر تردد قناة الأهلي الجديد 2023 على نايل سات.. نزله بعد التعديل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقرر تغيير تردد قناة الأهلي الجديد 2023 استعدادا للموسم الجديد من البطولات في كافة الألعاب الرياضية في النادي وذلك في إطار التغييرات التي تشهدها القلعة الحمراء قبل عودة المنافسات.وقام النادي بطرح تردد قناة الأهلي الجديد 2023 في إطار خطط التطوير التي يشهدها المارد الأحمر علي كافة المستويات الإعلامية والرياضية بهدف تقديم أفضل الخدمات لجماهير القلعة الحمراء في كافة أنحاء الوطن العربي.

ومن خلال تردد قناة الأهلي الجديد 2023 يمكنك متابعة أخر أخبار النادي وأدق التفاصيل الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأيضا السلة والطائرة واليد وقطاع الناشئين بمختلف الألعاب.

ويتم عرض أخبار الأحمر عبر تردد قناة الأهلي الجديد 2023 وذلك في كافة الأوقات عبر باقات مميزة من البرامج المختلفة لكافة ألعاب النادي وبوجود عدد كبير من الإعلامين المميزين.

كما تنفرد بنشر كواليس المباريات وتبثها عبر تردد قناة الأهلي الجديد 2023 حيث يمكنك معرفة أدق التفاصيل في المباريات المهمة وأيضا التدريبات التي تسبق المواجهات الحاسمة.

برامج عبر تردد قناة الأهلي الجديد 2023

وتبث القناة ملخصات وأهداف الدوري المصري الممتاز عبر تردد قناة الأهلي الجديد 2023 فيما يخص المارد الأحمر طوال الموسم كما يتم عمل استوديوهات تحليلية بمشاركة نجوم القلعة الحمراء السابقين.

ومن خلال تردد قناة الأهلي الجديد 2023 يمكنك متابعة برامج مهمة ومتخصصة في كافة الألعاب مثل برنامج البيت الكبير وبرنامج ملك وكتابة و10 الصبح وملعب الأبطال بجانب عدد من المباريات في مختلف الألعاب.

ويعد برنامج ملك وكتابة لإبراهيم المنيسي وعدلي القيعي الأفضل في نقل تصورات مجلس الإدارة عبر تردد قناة الأهلي الجديد 2023 والكشف عن تفاصيل الصفقات الجديدة وأزمات اللاعبين والرد علي كافة الانتقادات التي توجه للنادي من وقت لأخر.

تردد قناة الأهلي الجديد 2023

تردد قناة الأهلي الجديد 2023 :11747

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي: نايل سات.