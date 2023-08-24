انت الأن تتابع خبر مشاهد من حفلة الأهلي لتكريم الفرق الرياضية على إنجازات الموسم الماضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت حفلة الأهلي، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء تتويج عدد كبير من الفرق الرياضية بمختلف الألعاب الرياضية والذين نجحوا في تحقق عدد من البطولات امتلئت بها خزينة المارد الأحمر.حيث أقام مجلس إدارة النادي ، حفلة الأهلي بهدف تكريم لاعبي الفرق الرياضية بعد انتهاء موسم صعب علي مختلف الألعاب ولكن شهد تحقيق عدد كبير من الإنجازات والبطولات والألقاب المحلية والإفريقية.

وحملت حفلة الأهلي شعار موسم استثنائي .. أهلي استثنائي وذلك بعد ضغط عدد من المباريات في بطولة الدوري المصري وتلاحمها مع منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا مما سبب ضغط كبير علي المارد الأحمر.

تفاصيل حفلة الأهلي

وجاءت حفلة الأهلي لتكريم لاعبي فريق كرة القدم بعد تحقيق لقب بطولة الدوري المحلي بعد منافسة شرسه أمام بيراميدز بعد غياب عاميين عن منصة التتويج المحلية كما نجح المارد في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا علي حساب منافسه الوداد المغربي.

وأقيمت حفلة الأهلي علي ملعب مختار التتش أحد الملاعب التاريخية للمارد الأحمر ويحمل أحد عظماء المارد الأحمر علي مر التاريخ وذلك في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وحضر حفلة الأهلي عدد كبير من النجوم السابقين والحاليين بالقلعة الحمراء وفرق النادي المختلفة بكافة الألعاب الرياضة وعلي رأس الحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

تكريمات حفلة الأهلي

كما حضر حفلة الأهلي عدد من الشخصيات العامة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالإضافة لكافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالمارد الأحمر.

وجاء تكريم الفريق الأول لكرة القدم في حفلة الأهلي بعد نجاحه في حصد خمس بطولات وهم الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وبطولتي كأس السوبر المصري.

فيما جاء تكريم فريق كرة السلة خلال حفلة الأهلي بعد التتويج بلقب كأس مصر والدوري وأيضا البطولة العربية والإفريقية للرجال فيما تم تكريم فريق كرة السلة للسيدات بعد حصد لقب دوري المرتبط وكأس السوبر المصري.

فيما تم تكريم فريق كرة اليد خلال حفلة الأهلي بعد الفوز بقلب الدوري والكأس وبطولة السوبر المصري بجانب لقب السوبر الإفريقي فيما توج فريق السيدات بعد الفوز بلقب الدوري العمومي وكأس مصر

وتم تكريم فريق كرة اليد رجال بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري والبطولة العربية وتوج فريق السيدا بالمارد الأحمر بلقب السوبر المصري والدوري المحلي..