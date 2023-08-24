انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس والقنوات الناقلة.. الرياض يقابل الاتحاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكل عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 وأيضاً القنوات التي تقوم ببثها، حيث يقدم دوري روشن السعودي والبطولات العالمية، ويريد الجميع متابعتها في الكثير من الأوقات المختلفة، وذلك لأنها من الأشياء الهامة في الوقت الحالي.

مباريات اليوم

وتعتبر مباريات اليوم مليئة بالكثير من المباريات الخاصة بعودة الدوري السعودي وأيضاً الدوريات الأوروبية الكبري، وتبث أيضاً الجولة الثالثة فيه والتي تكون بلقاء الأهلي أمام الأخدود، ويقابل أيضاً الاتحاد الرياض، وأيضاً يأتي الهلال كضيف ثقيل على الرائد، وتبث الكثير من اللقاءات الهامة التي يريد أن يتابعها عشاق الكرة.

جدول مباريات اليوم

ونوفر للجميع جدول مباريات اليوم الخميس لكلاً من يريد متابعته طوال الوقت، وتبث التصفيات الخاصة بالدوري الأوروبي 2023/2024 والتي من أبرزها ودينامو زغرب أمام سبارتا براج أمام أولمبياكوس، ويتابع الجميع التصفيات الخاصة بدوري المؤتمر الأوروبي، وهي التي تشمل مباراة ليل الفرنسي أمام ريجيكا الكرواتي، ومباراة ميتلاند ليجيا وارسو، والكثير من المباريات الأخرى.

دوري روشن السعودي – الجولة 3

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة

الطائي – الوحدة 18:00 مصر والسعودية سعد يحيى شاهد

الرياض – الاتحاد 21:00 مصر والسعودية فهد العتيبي شاهد

الرائد – الهلال 21:00 مصر والسعودية بلال علام شاهد

الاتفاق – الخليج 21:00 مصر والسعودية مشاري القرني شاهد

الأهلي – الأخدود 21:00 مصر والسعودية رؤوف خليف شاهد

الدوري الأوروبي – تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة

بلودوجوريتس رازجراد – أياكس أمستردام 21:00 مصر والسعودية –

دينامو زغرب – سبارتا براج 21:00 مصر والسعودية –

دوري المؤتمرات الأوروبي – تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة

دينامو كييف – بشكتاش 20:00 مصر والسعودية –

رابيد فيينا – فيورنتينا 20:00 مصر والسعودية –

فنربخشة – تفينتي أنشخيده 20:00 مصر والسعودية –

ليل – ريجيكا 21:00 مصر والسعودية –

ميتلاند – ليجيا وارسو 21:00 مصر والسعودية –