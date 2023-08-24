سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2026

سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2026أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الليلة الماضية، عن تجديد عقد لاعبه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا حتى العام 2026.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، انضم إلى مانشستر سيتي عام 2017 قادما من موناكو الفرنسي وتوج معه بلقب الدوري الممتاز خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا هذا العام.

وشارك مع الفريق في 308 مباريات في جميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفا.

أما دوليا، فقد خاض 82 مباراة مع المنتخب البرتغالي وتوج معه بلقب دوري الأمم الاوروبية 2019 عندما اختير أفضلَ لاعب في البطولة.