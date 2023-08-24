انت الأن تتابع خبر منتخب التايكواندو للأشبال والزهرات يمثل الأردن ببطولة العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يغادر المنتخب الوطني للتايكواندو للأشبال والزهرات إلى سراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك، الجمعة الموافق 24 آب للمشاركة في بطولة العالم.

وتستمر البطولة من 28 إلى 31 الشهر الحالي، برئاسة عضو مجلس الإدارة إبراهيم أبو زيد.

وكان المنتخب خاض تدريبات مكثفة في الفترة الأخيرة، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية استعدادا للمشاركة في هذه البطولة.

ويشارك في بطولة العالم نحو 1056 لاعبا ولاعبة من 86 دولة، تتراوح ‏أعمارهم بين 12 و14 عاما، ويشارك من الأردن في ‏‏البطولة 9 لاعبين ولاعبات ضمن ‏صفوف المنتخب الوطني هم: أحمد الربابعة، علاء درادكة، ليان الرواشدة، ‏محمد السلمي، محمد الفايز، ‏‏صفاء عنيزات، ‏وسولاف ‏‏‏العدوان، يزيد السخني، ‏‏زينب بصيلة.‎