الرمثا يتفوق على شباب الأردن

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رياض - احمد صلاح - تمكن فريق الرمثا من تحقيق الانتصار على نظيره شباب الأردن الخميس، بثلاثة أهداف دون رد.

وفاز الرمثا ف اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، وسجل أهداف الرمثا مجد الزعبي في الدقيقة 4 والهادي سالم في الدقيقة 26 ومحمد الزعبي قبيل نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الرمثا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 3 نقاط في المركز الثامن.

وقبل دقائق بدات مجريات المباراة التي تجمع فريقي معان والحسين.