فرسان الأمن العام يتصدرون كأس العالم لالتقاط الأوتاد

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رياض - احمد صلاح - تمكن فرسان فريق الأمن العام من حصد الميدالية الذهبية في فعالية الرمح ضمن بطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد، ليتصدر بذلك ترتيب الفرق المشاركة في فعاليات اليوم الأول من البطولة التي انطلقت الخميس في مدينة جورج تاون الجنوب افريقية.

وتصدر فريق الأمن العام بعد منافسة شديدة مع الفرق المشاركة من دول: جنوب افريقيا ، السعوديه ، اليمن ، مصر ، الهند ، باكستان، النرويج، سلطنه عمان.

وتُوِّج فريق الأمن العام المكون من الفرسان (حسام الخزاعلة ، عبدالوهاب ابراهيم ، احمد فهد ، عمر سالم ، ادحيم حسين) بذهبية الفرق في فعالية الرمح، بعد أداء ملفت، بينما احتل المركز الثاني الفريق السعودي، وجاء ثالثا فريق جمهوريه مصر العربية.

ويعتبر فريق الأمن العام الممثل الوحيد للأردن في هذه الرياضة، وقد تأهل الفريق لبطولة كأس العالم عقب فوزهم في التصفيات التي جرت في مدينه لاهور الباكستانية في شهر آذار الماضي.

وتشارك مديرية الامن العام في البطولة بوفد يترأسه المقدم محمد القعقاع، ويضم في عضويته النقيب محمد الطراونة ، ومدرب الفريق النقيب رائد الدلابيح والفرسان: حسام الخزاعلة، عبدالوهاب ابراهيم، أحمد فهد، عمر سالم، ادحيم حسين.