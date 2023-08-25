انت الأن تتابع خبر تسريب ناري يحسم جدل انتقال محمد صلاح إلى السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت تقارير صحفية سعودية أن النجم المصري محمد صلاح، ومهاجم ليفربول الإنجليزي، قد أصبح على أعتاب الانضمام لنادي اتحاد جدة.

ويبدو ان أماني الجمهور برؤية صلاح بالدوري السعودي قد تتحقق، حيث ان رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، قرر السفر إلى لندن، من أجل إتمام الصفقة التي من المتوقع أن تكون واحدة من أكبر صفقات الانتقالات في العالم.



وفي هذا الشأن، تحدث الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عن عرض ضخم قدمه الاتحاد يزيد عن 100 مليون دولار للحصول على خدمات النجم المصري.



أما عضو الجمعية العمومية بنادي الاتحاد، أحمد القحطاني، أثار الجدل بعدما نشر صورة لمحمد صلاح وهو يرتدي قميص النادي لكنه قام بحذفها في غمضة عين، ليفتح باب التساؤل ان كانت مجرد دعابة أم إشارة لقرب إتمام الصفقة؟



على صعيد آخر، كان وكيل أعمال صلاح يراقب التطورات من بعيد، ونفى فكرة رحيل نجم ليفربول، وأشار إلى أنه لو كان هناك رغبة في الرحيل، لما تم توقيع تمديد العقد مع النادي



بدورها، أوضحت قناة بي ان نيوز الاخبارية إلى ان محمد صلاح قد أعطي موافقتة للإنتقال إلي صفوف الإتحاد السعودي خلال الصيف الجاري ولا يتبقي إلي إتمام باقي الإتفاقات الشخصية والإعلان عنها.