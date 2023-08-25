انطلاق منافسات الدور الثاني لخماسيات كرة القدم

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رياض - احمد صلاح - استنادا إلى أهمية الرياضة بتنمية طاقات الشباب، انطلقت فعاليات الدور الثاني من بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم، مساء الخميس في محافظة اربد ضمن صيف الأردن 2023.

ويشارك في الدوري الثاني من البطولة (9) فرق يمثلون جميع ألوية محافظة اربد.

وشهدت منافسات الدور الثاني منافسات جمعت بين فريقي المباراة الأولى بطل الرمثا ( التحدي ) ضد بطل الطيبة (البوندي ).

والمباراة الثانية بطل المزار الشمالي ( العمري دير يوسف ) ضد بطل الأغوار الشمالية ( منتخب الشمال ) وذلك على أرض ملاعب حدائق الملك عبدالله، وأسفرت المباراة بفوز فريق لواء الطيبة البوندي وفريق لواء الأغوار الشمالية منتخب الشمال.

سيشارك ببطولة المحافظة كل من أبطال الألوية فرق النادي MH، Gym في لواء الوسطية، وفريق الفوارس في لواء بني كنانه، وفريق العون في لواء بني عبيد، وفريق المنتخب الشمالي في لواء الأغوار الشمالية، وفريق الفريق بيت ايدس الرياضي في لواء الكورة، وفريق البوندي في لواء الطيبة، وفريق العمري دير يوسف في لواء المزار الشمالي، وفريق التحدي في لواء الرمثا، وأخيراً فريق التطوير كفريوبا في لواء قصبة إربد.

وقال مدير مديرية شباب محافظة اربد يحيى المومني، إن فكرة إقامة هذه البطولة جاءت إيماناً من وزارة الشباب بالدور الكبير للرياضة في تنمية الطاقات لدى الشباب، والتي تهدف إلى تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ولقيادته الهاشمية، ولصقل شخصياتهم جسدياً وعقلياً واستثمار أوقات الفراغ لديهم، وبناء مهاراتهم واكتشاف مواهبهم الرياضية.