انت الأن تتابع خبر انطلاق منافسات الدور الثاني لخماسيات كرة القدم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلقت في محافظة إربد مساء الخميس، فعاليات الدور الثاني من بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم ضمن صيف الأردن 2023، وذلك بمشاركة تسعة فرق يمثلون جميع ألوية المحافظة.

وجمعت المباراة الأولى بطل الرمثا (التحدي) مع بطل الطيبة (البوندي)، والمباراة الثانية، بطل المزار الشمالي (العمري دير يوسف) ضد بطل الأغوار الشمالية (منتخب الشمال)، والتي جرت على أرض ملاعب حدائق الملك عبدالله، وأسفرت المباراتان عن فوز فريقي لواء الطيبة (البوندي) وفريق لواء الأغوار الشمالية (منتخب الشمال).

ويشارك ببطولة المحافظة كل من أبطال الألوية، فرق النادي في لواء الوسطية، وفريق الفوارس في لواء بني كنانه، وفريق العون في لواء بني عبيد، وفريق المنتخب الشمالي في لواء الأغوار الشمالية، وفريق الفريق بيت ايدس الرياضي في لواء الكورة، وفريق البوندي في لواء الطيبة، وفريق العمري دير يوسف في لواء المزار الشمالي، وفريق التحدي في لواء الرمثا، وفريق التطوير كفريوبا في لواء قصبة إربد.

وقال مدير مديرية شباب محافظة إربد يحيى المومني، إن فكرة إقامة هذه البطولة جاءت إيماناً من وزارة الشباب بالدور الكبير للرياضة في تنمية الطاقات لدى الشباب، والتي تهدف إلى تعزيز انتماء الشباب وولائه لوطنهم وقيادتهم الهاشمية، ولصقل شخصياتهم واستثمار أوقات فراغهم، وبناء مهاراتهم واكتشاف مواهبهم الرياضية.