منتخب التقاط الأوتاد يشارك في كأس العالم بجنوب إفريقيا

منتخب التقاط الأوتاد يشارك في كأس العالم بجنوب إفريقياانطلقت بمدينة جورج في جنوب إفريقيا، منافسات كأس العالم لالتقاط الأوتاد، ينظمها الاتحاد الدولي للعبة.

يشارك في منافسات المونديال التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، تسعة منتخبات إلى جانب اليمن، عمان والأردن ومصر والسعودية وباكستان والهند والنرويج وجنوب أفريقيا "المستضيف".

وأسفرت سباقات الالتقاط بالرمح للفرقي التي جرت اليوم في الافتتاح عن إحراز منتخب الأردن المركز الأول وحلت السعودية ثانياً ومصر في المركز الثالث، فيما أكتفى المنتخب الوطني بالمركز الثامن.

وتتواصل غداً الجمعة المنافسات بإقامة سباقات الالتقاط بالسيف لفئتي الفرقي والفردي.

يذكر أن قائمة المنتخب الوطني تضم الفرسان بلال الصبري وعبدالعزيز عمر وأسامة الحمزي وبلال الصعفاني وعبدالله المغربي.