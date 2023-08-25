نادي مدينة الحسين للشباب يتوّج بكأس الريشة الطائرة

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رياض - احمد صلاح - توّج نادي مدينة الحسين للشباب بلقب بطولة دوري أندية السيدات للريشة الطائرة لعام 2023 وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق نادي الكتة في اللقاء الذي أقيمَ، الجمعة، في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت البطولة مشاركة 11 فريقًا، وهي مدينة الحسين للشباب وكفر الماء والكتة وكفر عوان والأقصى ودير السعنه والفرذخ وشباب زحر وكفر ابيل وبيت يافا وأم نوارة حيث تنافسوا بنظام الدوري وقسمت إلى مجموعتين.

وحقق فريق نادي المدينة اللقب بعدما تصدر مجموعته بتحقيقه الفوز في أربعة لقاءات ليقابل فريق بيت يافا في الدور نصف النهائي ويحقق الفوز بنتيجة 2-0 ليلاقي فريق الكتة في نهائي الدوري ويفوز عليه بنتيجة 2-0.

بدوره، فاز فريق الكتة في جميع مبارياته وتصدر مجموعته، ليفوز بعد ذلك على فريق الفرذخ في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-0.

وحل فريق الفرذخ ثالثًا، وحل بيت يافا رابعًا.