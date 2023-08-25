انت الأن تتابع خبر ليلة الدموع تشعل ليلَ جدة .. ما قصتها؟ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشعل حفل "ليلة الدموع" الذي أحياه نخبة من المطربين العرب مدينة جدة السعودية، وأثار ردود فعل مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية. حيثُ كان مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة السعودية على موعد مع حفل من نوع خاص ليل الخميس حمل اسم "ليلة الدموع"، شهد وجود 7 مطربين مصريين، هم: طارق الشيخ، ومسلم، وحمادة هلال، وتامر عاشور، وأحمد سعد، وهيثم شاكر، وأحمد كمال الذي التحق بالحفل بعد الإعلان رسميًا عنه، إلى جانب الفنان اللبناني آدم، بقيادة المايسترو هاني فرحات، كما شهد الحفل ظهور المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الذي يعد إحدى مفاجآت حفل ليلة الدموع.

أما الحفل واسمه فيعود فضله إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس "الهيئة العامة للترفيه" السعودية، الذي هدف من خلال هذا الحفل إلى تقديم تجربة فنية جديدة للجمهور السعودي، وأعلن آل الشيخ فكرته عبر صفحته على فيسبوك، ونشر صورًا لأشهر المطربين الشباب العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة، وبحسب المنظمين فقد نفذت جميع تذاكر الحفل بوقت قياسي فور الإعلان عنها.

وشهد حفل "ليلة الدموع" العديد من الفقرات الغنائية، من بينها أغنية المطرب طارق الشيخ "كتاب حياتي"، وغنى مسلم أغنيته الشهيرة "نسيت"، إلى جانب الفنان هيثم شاكر، وغناها بأغنية "سبب واحد" و"أقسم بالله" إلى جانب الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي فاجأت الجمهور وغنت عددًا من أغانيها الحزينة.