اختتام بطولة الأردن الدولية لكرة الطاولة

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رياض - احمد صلاح - اختتمت، مساء الجمعة، منافسات بطولة الأردن الدولية لكرة الطاولة، والتي أقيمت على مدار الأيام الأربعة الماضية في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة مثلوا 32 دولة.

وقد احرز لاعب المنتخب الوطني راكان الزعبي المركز الثالث (فردي الذكور) لفئة تحت 11 سنة فيما أحرزت اللاعبة ايلين دريوات المركز الثاني ونالت اللاعبة ليندا درويش المركز الثالث ( فردي الأناث) لفئة تحت 11 سنة.

وخاض اللاعبون منافسات الفئات العمرية التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي وهي (تحت 19 سنة و17 سنة و15 سنة و13 سنة و11 سنة).

وحظيت البطولة باهتمام دولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والدول المشاركة نظراً لكونها بطولة تصنيفية تساهم في رفع التصنيف النقطي للمشاركين.