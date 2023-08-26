لقاء القمة ينتهي بفوز الوحدات

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رياض - احمد صلاح - انتهى لقاء القمة بين الوحدات والفيصلي على ستاد عمان الدوليّ ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين 2023-2024، بفوز الوحدات بثلاثة أهداف مقابل هدفين للفيصلي.

ومثّل الوحدات في التشكيلة الأساسية كل من عبدالله الفاخوري في حراسة المرمى وفراس شلباية ودانيال عفانة وخالد كردغلي ويوسف أبو الجزر ومهند أبو طه ومحمود شوكت وأحمد سمير وأنس العوضات الوسط، وفي الهجوم المحترف هنري.



أمّا تشكيلة الفيصلي فقد ضمّت محمد العمواسي في حراسة المرمى، وحسام أبو الذهب ومهند خيرالله وسالم العجالين واحسان حداد وعبيدة السمارنة وتنزار الرشدان وخالد زكريا ويوسف أبو جلبوش وعارف الحاج ورفيق الكامرجي.

حيث سجل الوحدات هدف التقدم في الدقيقة الخامسة عن طريق مهند أبو طه، ثمّ جاء هدفه الثاني بالخطأ من حارس الفيصلي عند الدقيقة 35، أمّا الفيصلي فقد سجل هدفه الأول عن طريق خالد زكريا في الدقيقة 64 وسجّل هدف التعادل أمين الشناينة في الدقيقة 67. وعاد الوحدات سجل هدف التقدم عن طريق المحترف العاجي هنري في الدقيقة 86 من اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع نادي الوحدات رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط.