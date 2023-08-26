انت الأن تتابع خبر اليوم .. أولى مباريات الأردن بكأس العالم لكرة السلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة، الجمعة، استعداداته للقاء المنتخب اليوناني لحساب المجموعة الثالثة عند الساعة ١١:٤٥ صباحاً بتوقيت الأردن (٤:٤٥ مساءً بتوقيت مانيلا) اليوم السبت في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم بنسختها التاسعة عشرة والمقامة في كل من الفلبين واليابان وإندونيسيا.



وأجرى المنتخب الوطني الجمعة وفي صالة نينوي أكينو بالعاصمة الفلبينية مانيلا التدريب الأخير له قبيل لقاء المنتخب اليوناني والذي ستحتضنه صالة مول أوف آسيا أرينا والتي تتسع لنحو ٢٠ ألف متفرج.



وأكد مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة، وسام الصوص، إلى أن اللاعبين بذلوا جهوداً كبيرة خلال فترة التحضيرات والتي تخللها عدة معسكرات ومباريات ودية وذلك بهدف الوصول إلى الجاهزية الفنية اللازمة وتناسب حجم بطولة كأس العالم.



وأشار "الصوص" إلى أن مباراة اليوم ليست سهلة باعتبار أن المنتخب اليوناني يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين وهو منتخب مرشح للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة ولكن في الوقت نفسه أكد على أهمية الظهور بصورة مميزة وتقديم أفضل أداء في أولى مباريات المنتخب الوطني بمشاركته الثالثة بكؤوس العالم.



من جانبه أكد لاعب المنتخب الوطني، أحمد الدويري، إلى أن المنتخب يسعى دائماً إلى تحقيق أفضل ظهور وتقديم ما يعكس تطور كرة السلة الأردنية ومشيراً إلى أن وجود العديد من اللاعبين الذين سبق لهم المشاركة في كأس العالم سيمنحهم ثقة أكبر في هذه النسخة.



وتضم تشكيلة المنتخب الوطني المستدعاة للمشاركة في كأس العالم كل من اللاعبين : زيد عباس وأحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد حسين شاهر وفادي مصطفى (فريدي) وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومالك كنعان وزين النجداوي وهاشم عباس وأحمد حموري ورونديه جيفرسون.



وسيخوض منتخبنا الوطني مباراته الثانية في دور المجموعات يوم الإثنين القادم مع المنتخب النيوزيلندي ومن ثم سيختتم لقاءاته في هذا الدور بلقاء المنتخب الأمريكي يوم الأربعاء المقبل.



وسيتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات ال ٨ فيما سيلعب صاحبي المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الأدوار الترتيبية.



وستكون بطولة كأس العالم المقبلة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (باريس ٢٠٢٤) حيث أن المنتخب الآسيوي صاحب أعلى ترتيب في نهاية البطولة سيمثل القارة في أولمبياد باريس.