أرسنال يتعثر أمام فولهام
تعادل أرسنال 2-2 على أرضه مع 10 لاعبين من فولهام، ليهدر فرصة تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وتقدم فولهام بهدف بعد مرور 57 ثانية من البداية، عندما استغل أندرياس بيريرا تمريرة خاطئة من منافسه بوكايو ساكا وسدد الكرة داخل شباك الحارس آرون رامسديل ليسكت الجماهير مبكرا.
لكن أرسنال حصل على ركلة جزاء بعد خطأ ضد فابيو فييرا عقب مرور ساعة من اللعب واستعاد ساكا ثقته في نفسه وأدرك التعادل.
وجعل أرسنال النتيجة 2-1 بعد دقيقتين عندما أرسل فييرا كرة عرضية حولها البديل إيدي نكيتياه إلى هدف من مدى قريب.
وأصبح فولهام يلعب بعشرة لاعبين بسبب حصول كالفن باسي على الإنذار الثاني بعد خطأ ضد نكيتياه حرم أرسنال من هجمة مرتدة.
لكن فولهام أدرك التعادل بواسطة جواو بالينيا بعد ركلة ركنية في الدقيقة 87.
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