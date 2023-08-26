توتنهام يهزم بورنموث ويتصدر البريميرليغ

توتنهام يهزم بورنموث ويتصدر البريميرليغتابع توتنهام بدايته الجيدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع مدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو، فتصدر الترتيب مؤقتا بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0 يوم السبت في المرحلة الثالثة.

وبعد أسبوعين من رحيل هدافه التاريخي هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني، تابع توتنهام تقديم المستويات الجيدة، ويدين بذلك إلى لاعب الوسط الهجومي الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون القادم من ليستر سيتي مقابل 50 مليون دولار، والجناح والسويدي ديان كولوشيفسكي، اللذين سجلا هدفي الفوز على بورنموث في الدقيقتين 17 و63.

وترجم هدف ماديسون المبكر في الشوط الأول سيطرة توتنهام، فيما بدا بورنموث الأفضل في الثاني، إلى أن حسم كولوشيفسكي النتيجة منطقيا في الدقيقة 63.

وكانت مشاركة ماديسون غير مؤكدة بعد إصابته خلال الفوز على مانشستر يونايتد 2-0 الأسبوع الماضي.

وفيما يلمع ماديسون مع فريقه الجديد، يتابع المهاجم البرازيلي ريشارليسون أداءه المخيب مع توتنهام، فاستبدله المدرب بعد ساعة من انطلاق لقاء بورنموث.

ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الدوري مؤقتا، متقدما بفارق نقطة عن كل من برايتون، مانشستر سيتي حامل اللقب ووصيفه أرسنال الذين يخوضون مبارياتهم عن هذه الجولة لاحقا.