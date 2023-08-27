انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس والقنوات الناقلة.. أبرزهم نيوكاسل يقابل ليفربول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نوفر لجميع عشاق اللقاءت الكروية الهامة جدول مباريات اليوم الاحد 27 أغسطس 2023 وأيضاً القنواتالتي تقوم ببث كل اللقاءات القوية، ومن أبرزهم مباراة ليفربول الذي يلعب فيه الفرعون المصري محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد، وأيضاً مانشستر سيتي أمام شيفلد يونايتد، وهي من ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

مباريات اليوم الاحد

وتبث مباريات اليوم الاحد على مدار الساعة ويريد أن يشاهدها ويتابعها الجميع طوال الوقت، حيث أنه سوف يقدم فيه عدد كبير من اللقاءات المميزة والقوية بين جميع الفرق، وهي من أبرز الأشياء الهامة التي يبحث عنها الجميع في كل مكان.

جدول مباريات اليوم

ونحرص على الكشف عن جدول مباريات اليوم الاحد، ويشمل على لقاء البطولة الإنجليزية والدوري الإسباني، ويريد الجميع متابعة جميع اللقاءات الهامة، حيث أن المباريات تأتي كما يلي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي × أستون فيلا- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيفلد يونايتد × مانشستر سيتي- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد× ليفربول- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال× برشلونة- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا× أوساسونا- الساعة 8:30 مساء

أتلتيك بيلباو× ريال بيتيس- الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا× ليتشي- الساعة 7:30 مساء

يوفنتوس× بولونيا- الساعة 7:30 مساء على قناة

نابولي×ساسولو- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 FR

لاتسيو× جنوي- الساعة 9:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز 05 × آينتراخت فرانكفورت- الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ × أوجسبورج- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين × لوهافر- الساعة 2 ظهرا

مونبيليه× ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا

لوريان × ليل- الساعة 6 مساء

نيس× ليون- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

فناربخشة× إسطنبول باشاك شهير- الساعة 9:45 مساء