انت الأن تتابع خبر محمد صلاح أغلى لاعب في التاريخ.. تفاصيل انتقال الفرعون إلى اتحاد جدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت تقارير الصحف السعودية انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر لصفوف نادي اتحاد جدة قادما من نادي ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية

ويعد انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة بمثابة الصفقة المنتظرة بالنسبة لجماهير الفريق السعودي بعد استمرار المفاوضات وتقديم العروض طوال الفترة الماضية.

صفقة محمد صلاح

وأصبح انتقال محمد صلاح لكوكبة نجوم الدوري السعودي حاليا صفقة تاريخيه وبمعدل قياسي بكل المقاليد خصوصا بعد انضمام كريستيانو رونالدو ونيمار وبنزيما وكانتي وماني وغيرهم من النجوم.

وأكدت التقارير الصحفية أن محمد صلاح وإدارة نادي ليفربول توصلوا بالفعل لاتفاق مع إدارة اتحاد جدة علي أن يكون الإعلان الرسمي بعد مباراة الريدز ضد نيوكاسيل في الدوري الانجليزي

وأوضحت الصحف بالفعل أن محمد صلاح بعد انتهاء مباراة ليفربول أمام نيوكاسيل سيخضع للفحص الطبي في الإمارات وبعدها يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة في جدة

وحتي الوقت الحالي لم يصدر أي بيان رسمي يعلن انضمام محمد صلاح لفريق اتحاد جدة ولم يتحدث فريق ليفربول عن الأمر في ظل التصريحات التي تؤكد استمرار الفرعون في الدوري الانجليزي

راتب محمد صلاح

ومن المتوقع أن يكون فريق اتحاد جدة رفع العرض المقدم لفريق ليفربول لنحو 150 مليون جنية استرليني للحصول علي خدمات محمد صلاح حيث أكد جيمي كاراجر لاعب الريدز السابق أن الإدارة لن تقبل بأي عرض أقل من تلك القيمة وبالتالي يصبح مو اللاعب الأغلى في العالم.

كما أكد الصحفي الإيطالي الموثوق والشهير فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات أن إدارة اتحاد جدة قدمت بالفعل عرض كبير لإدارة ليفربول للحصول علي خدمات محمد صلاح

ومن المتوقع أن يصل راتب محمد صلاح مع فريق اتحاد جدة علي 860 مليون ريال سعودي في موسم واحد أو 200 مليون يورو سنويا وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي