انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. مش هتصدق مين هيعلق النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجم منتخب مصر محمد صلاح مساء اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2023.

ليفربول ونيوكاسل يونايتد:

وتقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز في الجولة الماضية أمام بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقبل هدف حيث افتتح الفريق الضيف الأهداف عن طريق أنطوان سيمنيو في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول ثم سجل الريدز عن طريق كلا من لويس دياز في الدقيقة 28 ومحمد صلاح في الدقيقة 37 ودييجو جوتا في الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي :

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

تنقل قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” بنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

وأعلنت مجموعة بي أن سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة والعديد من البطولات الأوروبية عن تعيين عصام الشوالي معلقاً لمباراة ليفربول ونيوكاسل

ترددت القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسلفي الدوري الإنجليزي:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : سهيل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11623.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.