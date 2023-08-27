المنتخب الوطني الأولمبي يستعد للتصفيات الآسيوية

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رياض - احمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة اللاعبين الأولية استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تقام خلال الفترة من 6 حتى 12 أيلول المقبل على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.

وضمت القائمة 26 لاعباً: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ليث ابو رحال، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، بهاء الشملتي، علي الحجبي، محمد أبو النادي، مهند العرامشة، وسيم الريالات، محمد أبو طه، عامر جاموس، عمر صلاح، محمد كحلان، بشار الذيابات، علي العزايزة، مالك علان، رزق بني هاني، عارف الحاج، مهند أبو طه، أمين الشناينة، وسيف درويش.

وبدأ المنتخب تدريباته، مساء أمس السبت، على ملاعب البولو بمدينة الحسين للشباب، مع انطلاق معسكره التدريبي بمشاركة جميع اللاعبين الذين أنهوا استحقاقاتهم مع أنديتهم ضمن الدوري الأردني للمحترفين، بانتظار التحاق عمر صلاح المحترف في صفوف الوكرة القطري 4 أيلول المقبل.

وينتظر أن يعلن الجهاز الفني عن القائمة النهائية مطلع الشهر المقبل، فيما يلتقي المنتخب مع نظيره الفلسطيني وديا الخميس 31 آب على ستاد الأمير محمد.

ويفتتح المنتخب مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة بروناي عند التاسعة مساء السبت 6 أيلول المقبل، ثم يلاقي عُمان في ذات التوقيت يوم 9، ويختتم مشاركته بمواجهة سوريا 12 من الشهر ذاته.

وحسب التعليمات، يتأهل للنهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.

وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024.