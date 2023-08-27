انت الأن تتابع خبر موسى التعمري يحقق الانجازات بالدوري الفرنسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثبت النجم الأردني موسى التعمري، أنه اختيار صائب للنادي الفرنسي مونبلييه لما حققه للفريق منذ الانضمام له.

وأحرز التعمري هدفاً جديداً لناديه، ليقلص فارق خسارة ناديه المؤقتة في الشوط الأول ضد نادي ستاد ريمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.



وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي ستاد بهدفين لهدف لنادي مونبلييه.

وكان مونبلييه الذي توج بالدوري الفرنسي عام 2011، قد أعلن في أيار الماضي عن تعاقده مع المهاجم الدولي موسى التعمري في صفقة "غير معلنة القيمة"، ليصبح أول أردني ينتقل إلى الدوري الفرنسي، قادماً من أود هيفرلي لوفين البلجيكي.

هذا ونشرت الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي (Ligue 1 Uber Eats)، أرقام مميزة للنجم الأردني قائلة: إن التعمري سدد 13 تسديدة بعد مراوغة كللهم بـ3 أهداف".



وأضافت أنه يسبقه فقط بهذه الأرقام مبابي ورودريجو (14) في الدوريات الأوروية الكبرى