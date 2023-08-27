انت الأن تتابع خبر وفد اللجنة البارالمبية الأردنية تشارك باجتماعات باريس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتضن العاصمة الفرنسية باريس اجتماعات رؤساء البعثات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "بارالمبيك باريس 2024" التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وشارك وفد اللجنة البارالمبية الأردنية المكون من رئيس اللجنة الدكتور حسين أبو الرز والعين آسيا ياغي نائب الرئيس، بهذه الاجتماعات التي تناقش الأمور الفنية واللوجستية والإدارية المتعلقة بمشاركة الدول بالدورة، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل البعثات المشاركة في الدورة والألعاب المشاركة فيها، وفقا لبيان اللجنة، الأحد.

وزار الوفد، القرية الأولمبية وأماكن المسابقات، حيث تم عرض آخر الترتيبات الفنية وعرض آخر منجزات البنية التحتية للصالات والميادين التي تستضيف الدورة.

واستمع المشاركون من مختلف الدول إلى شرح مفصل على مجسم للقرية تضمن مباني إقامة الرياضيين ومباني الخدمات المختلفة داخل القرية والتعريف على المرافق والخدمات التي تقدمها للرياضيين.

وتخلل الاجتماعات زيارة إلى استاد فرنسا الكبير الذي سيشهد حفل ختام الدورتين الأولمبية والبارالمبية، إضافة إلى فعاليات ألعاب القوى وزيارة تعريفية على أماكن المسابقات.

وتتضمن الاجتماعات جوانب نظرية للتعريف بخدمات الألعاب والمواصلات وكيفية الاستفادة من بطاقات الخصم ونظام الأمن ونظام إصدار بطاقات المشاركة والتي ستكون بمثابة تأشيرة الدخول إلى فرنسا.