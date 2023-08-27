انت الأن تتابع خبر بسبب لاعب الهلال الجديد.. تفاصيل حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت وزارة الرياضة السعودية حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي بسبب أزمة رحيل مدافع الفريق الأول حسان تمبكتي إلي نادي الهلال خلال الانتقالات الصيفية الجاريةوجاء قرار وزارة الرياضة السعودية بحل مجلس نادي الشباب السعودي بعد استقالة 4 أعضاء فتم اتخاذ القرار بحل المجلس بأكمله وفق الفقرة 7 من المادة 36 بلائحة الأندية الرياضية.

حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

وتقدم مجلس إدارة نادي الشباب السعودي باستقالته اعتراضا علي صفقة انتقال حسان التمبكتي إلي نادي الهلال خلال الانتقالات الصيفية وعليه تقدموا باستقالتهم ليتم حل المجلس بأكمله

وقررت وزارة الرياضة السعودية تكليف المدير التنفيذي بتسيير شئون النادي بعد حل مجلس نادي الشباب السعودي حتي عقد الجمعية العمومية الغير عادية خلال الفترة المقبلة

علي أن يتم الدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر المقبل بداية فتح باب الترشح علي رئاسة وأعضاء نادي الشباب السعودي

تفاصيل انتقال تبكتي لنادي الهلال

يأتي ذلك بعدما تقدم ماجد المرزقي مدير الاحتراف بنادي الشباب بشكوي ضد مجلس نادي الشباب السعودي لإجراء تحقيق حول صفقة إنتقال حسان تمبكتي لنادي الهلال

ووفقا لتقرير الصحف فإن صفقة إنتقال حسان تمبكتي لاعب نادي الشباب السعودي إلي الهلال تجاوزت 90 مليون ريال سعودي ليعد أغلي لاعب في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين

ويصل راتب حسان تمبكتي مع الهلال نحو 13 مليون ريال سنويا وبعقد ممتد لـ أربعة مواسم