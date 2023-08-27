انت الأن تتابع خبر ملخص مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي بفوز السييتزن بنتيجة هدفين مقابل هد في المباراة التي أقميت علي ملعب برامول لين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”.وجاء أهداف مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي ، حيث تقدم هالاند لفريق مانشستر بهدف في الدقيقة 63 من عمر اللقاء وتعادل جايدن بوجل في الدقيقة 85 قبل ان يعود السيتي بهدف الفوز في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وأدار الحكم جاريد جيليت مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي بمساعدة سيمون بيبنيت ودارين كان والحكم الرابع دافيد كووت وسيمو هوبر وأدم نونعلي تقنية الفيديو

شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي

وخلال مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي سيطر فريق مانشستر علي المباراة بنسبة استحواذ وصلت إلي 80% مقابل 20% لصالح شيفيلد

وسدد فريق مانشستر سيتي 30 كرة فقط 9 بشكل صحيح علي المرمي بينما وصل شيفيلد إلي المرمي 6 مرات فقط كرتين بشكل صحيح

ويواصل فريق مانشستر سيتي انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي للمرة الثالثة علي التوالي حيث حقق الفوز علي بيرنلي في الجولة الأولي بنتيجة 3-0 ثم فوز علي نيوكاسيل بنتيجة هدف دون رد.

ترتيب شيفيلد يونايتد ومان سيتي

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط العلامة الكاملة وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة خلال ثلاث جولات فيما جاء فريق شيفيلد في المركز السابع عشر برصيد 0 نقاط مع بيرنلي ولوتن تاون وايفرتون بدون نقاط