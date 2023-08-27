انت الأن تتابع خبر الأهلي يتلقى ضربة جديدة قبل مباراة كأس السوبر الأفريقي.. إصابة نجم وسط الفريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضربة قوية تلقاها وسط فريق الأهلي، بإصابة عمرو السولية نجم الفريق بتمزق في العضلة الخلفية ، ليتأكد خروج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقررة يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية.عمرو السولية كان يستعد للعودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

غياب عمرو السولية عن مباراة السوبر الأفريقي

وسيغيب السولية نجم وسط الأهلي، لمدة شهر عن الملاعب ليتأكد غيابه عن مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل.

السولية سينضم لقائمة مصابي الأهلي الغائبين عن مباراة السوبر الأفريقي وهم خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

وخاض عمرو السولية مع الأهلي 30 مباراة بالموسم الماضي وخلالهم تمكن من تسجيل أربعة أهداف وصنع 4 آخرين.

من جهة أخرى تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غداًَ الإثنين الموافق 28 أغسطس نحو النمسا لخوض معسكر مغلق حتى السادس من سبتمبر المقبل وذلك استعداداً للموسم الجديد.

منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

فريق سان جورج الإثيوبي تأهل إلى منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن كرر فوزه على كي إم كي إم من زينزبار في مباراة العودة.

الفريق الأثيوبي فاز في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على فريق زنزبار بينما فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وصعد سان جورج لمواجهة الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال ستقام خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل، بينما لقاء الإياب يقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

من المتوقع تأجيل مباراة الذهاب بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي بسبب ارتباط المارد الأحمر بمواجهة السوبر الإفريقي.