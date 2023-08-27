انت الأن تتابع خبر 25 مليون يورو .. لمدرب المنتخب السعودي الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إيطالية إنّ مؤتمرًا صحافيًا سيُعقَدُ الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

وقالت صحيفة لاغازيتا الإيطالية إنّ المؤتمر سيعقد في الخامسة مساءً، في أحد فنادق العاصمة السعودية، وإن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، هو من سيقوم بتقديم المدرب.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية فإنّ مانشيني قد وقّع عقدًا لأربع سنوات مقابل 25 مليون يورو سنويًا معفاة من الضرائب، وإنه سيصطحب معه طاقمًا كاملًا مكونًا من 10 أفراد أبرزهم ساليانو وإيفاني وساندرياني ولومباردو وجاجالياردي وباتارا ونوسياري ودوناتيلي وسكانافينو.



ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي المقبلة الشهر المقبل في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، حيث مقر النادي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمام كل من كوستاريكا وكوريا الجنوبية، في إطار استعدادات منتخب الصقور لانطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومن ثم نهائيات كأس الأمم الآسيوية في قطر مطلع العام المقبل.